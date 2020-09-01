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Эксклюзив Эха 19:52, 01 сентября 2020

Журналисты и общественные деятели подали обращения в поддержку Ивана Сафронова в Администрацию президента

Журналисты и общественные деятели подали обращения в поддержку журналиста Ивана Сафронова в Администрацию президента. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Новой газеты» Александра Джорджевич.

«Сегодня мы с членами инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова подавали обращение в приемную президента РФ. Это обращение, в котором мы требуем прекращение уголовного преследования Ивана. Никаких доказательств мы не увидели, поэтому мы считаем уголовное дело должно быть прекращено», — сказала она.

По словам А.Джорджевич, кампания по подаче обращений в приемную президента России в поддержку журналиста Ивана Сафронова проходила в Москве 1 сентября с 9.30 до 16.30.

«Несмотря на то, что сегодня 1 сентября, и люди отводили своих детей в школу, тем не менее, физически 17 человек пришли на улицу Ильинка, и еще больше подали подобное обращение онлайн», — рассказала она.
Ведомство должно дать ответ каждому из подавших обращение, на это законом предусмотрен месяц, добавила Александра Джорджевич.



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