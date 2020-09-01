США рассматривают возможность введения санкций в отношении семи граждан Белоруссии

Как передает Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома, речь идет о чиновниках, причастных, по мнению Вашингтона, к фальсификациям на выборах в Белоруссии. Каких-либо имен не называется. В американской администрации не исключили введения санкций и против России в случае открытого вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии.