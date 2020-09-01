Общее число инфицированных коронавирусом в России, по данным оперативного штаба, достигло одного миллиона

С начала пандемии от инфекции в нашей стране умерли более 17 тыс чел. По всему миру коронавирусом заразились, о данным университета Джонса Хопкинса, почти более 25,5 миллиона человек. Более 850 тысяч человек умерли.
2020-09-01T19:32:26+03:00
2020-09-01T19:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 01 сентября 2020
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