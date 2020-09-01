Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5-7 сентября

Об этом ТАСС сообщил директор исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, 3-4 сентября вакцину развезут по поликлиникам Москвы. Всего в пострегистрационной вакцинации будут задействованы 15-20 столичных поликлиник. Гинцбург пояснил, что добровольцам перед вакцинацией будут делать анализы. Поэтому сам препарат можно будет ввести через два-три дня после этого. Российский препарат «Спутник V» был зарегистрирован 11 августа.