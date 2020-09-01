Глава ФБК подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК по факту госпитализации Алексея Навального

Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие Следственного комитета по факту госпитализации Алексея Навального. В ведомство было направлено заявление о возбуждении уголовного дела, по закону ответ должен был прийти уже давно. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Иван Жданов.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Российские врачи не нашли следов яда, в то время как специалисты берлинской клиники, куда Навального позже перевезли, заявляют об отравлении.