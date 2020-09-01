На акциях протеста в Минске сегодня задержаны не менее 40 человек

Такие данные РБК сообщили в белорусском правозащитном движении «Весна» Среди задержанных есть журналисты, в т.ч российских СМИ. Российское посольство сейчас выясняет судьбу задержанного корреспондента РИА Новости.

Эксперты ООН утверждают, что в Белоруссии в ходе протестов стало известно как минимум о 450 случаях пыток. Это следует из доклада, составленного по ситуации в республике после президентских выборов.

После массовых задержаний с начала протестных акций были задокументированы сотни случаев жестокого обращения с демонстрантами, попавшими в изоляторы временного содержания, настаивают эксперты. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также говорится о фактах насилия в отношении женщин и детей. Речь идет, как утверждается, и о сексуальном насилии, а также изнасиловании резиновыми дубинками. На фоне этого в ООН призвали власти Белоруссии прекратить пытки и нарушения прав человека, а также привлечь виновных и выплатить компенсации пострадавшим. Отдельно эксперты утверждают, что по итогам почти месяца протестов родственникам до сих пор неизвестно местонахождение как минимум шести человек. К слову, на этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа призвал Совет по правам человека ООН собраться на экстренное заседание и обсудить ситуацию в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии не утихают с начала августа, когда ЦИК объявил победителем президентских выборов нынешнего лидера Александра Лукашенко. Акции нередко сопровождаются массовыми задержаниями, а их участники жалуются на насилие со стороны силовиков.