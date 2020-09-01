ФБК обратился в суд с жалобой на бездействие СК в связи с покушением на Навального

Фонд борьбы с коррупцией обратился в Басманный районный суд Москвы с жалобой на бездействие Следственного комитета и просит обязать СКР ответить, будет ли открыто уголовное дело о покушении на убийство Алексея Навального. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

«20 августа, сразу после отравления Алексея Навального, мы подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по статьям, в том числе о посягательстве на жизнь общественного или государственного деятеля. Процессуально СК должен был в течение трех дней дать хоть какой-то ответ. Прошло 12 суток. До настоящего момента мы не получили никакого ответа: нам не отказали, не переслали заявление, не сказали, что продлили срок проверки, не возбудили дело», — сообщил директор ФБК.

И.Жданов отметил, что в связи с отсутствием какого-либо ответа, юрист фонда обратился в суд с жалобой на бездействие следствия.