Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным сохранят «общее отечество» от Бреста до Владивостока

Он также, как передает госагентство Белта, отметил, что два народа сегодня являются братьями. В своем послании белорусскому народу и Нацсобранию 4 августа Лукашенко заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, даже «несмотря на то, что братские отношения с Минском Москва поменяла на «партнерские».