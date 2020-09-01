Суд в Минске приговорил к 3 годам лишения свободы двух россиян по делу о взрыве во время салюта на День независимости

Суд в Минске приговорил к трем годам лишения свободы двух россиян по делу о взрыве во время салюта в честь Дня независимости. Как передает Tut.by, отбывать наказание Максимилиан Сапронов и Константин Денисов будут в колонии-поселении. Также три года колонии-поселения получил командир патрульной роты Минской военной комендатуры Алексей Круглик. Напомним, 3 июля прошлого года в центре белорусской столицы во время праздничного фейерверка прогремели четыре взрыва. В результате погибла пожилая женщина, еще около десяти человек пострадали. Сапронов и Денисов — сотрудники российской фирмы-подрядчика — свою вину не признали. Они настаивают, что их действия не могли привести к взрывам.
2020-09-01T18:33:23+03:00
2020-09-01T18:33:23+03:00
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18:33, 01 сентября 2020
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