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18:31, 01 сентября 2020

В Париже завтра начнется судебный процесс по делу о террористическом нападении на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо»

Слушания должны были начаться еще весной, но их перенесли из-за антикоронавирусных мероприятий.

7 января 2015 года неизвестные с автоматами ворвались в редакцию сатирического издания «Шарли Эбдо» и с криками «Аллаху Акбар» практически в упор расстреляли 12 человек. Среди жертв атаки оказались главный редактор еженедельника, известные художники-карикатуристы, технические сотрудники офиса и полицейские. Это нападение открыло целую серию кровавых терактов, организованных исламистами во Франции и соседних странах — в Париже, Ницце, Брюсселе и других городах. Обвиняемыми по делу, рассмотрение которого начинает парижский специальный уголовный суд, проходят 14 человек. В рамках серии гражданских исков им вменяется пособничество террористам. Трех обвиняемых на процессе не будет. За несколько дней до теракта им удалось бежать из Франции в Сирию, в районы, находившиеся на тот момент под контролем исламистов. Международный розыск не дал результатов. Тем не менее следствие считает, что именно роль отсутствующих обвиняемых была ключевой в планировании теракта. Еще трое – непосредственные исполнители вооруженного нападения, Амеди Кулибали и братья Куаши – были убиты силами правопорядка в ходе подавления атаки. В то же время спустя пять лет следователи так и не смогли дать ответ на вопрос, кто конкретно был заказчиком преступления и отдал приказ совершить нападение на «Шарли Эбдо».

Слушания должны продлиться до 10 ноября. Впервые во Франции весь судебный процесс будет записан на видео.



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