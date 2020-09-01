В Свердловской областной клинической больнице скончался известный детский писатель Владислав Крапивин

Сегодня в Свердловской областной клинической больнице на 82-ом году жизни скончался известный детский писатель Владислав Крапивин. Причиной смерти писателя стали обострившиеся проблемы с сердцем, сообщила ТАСС во вторник сноха писателя Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин умер ранним утром в реанимации, куда его перевели после ухудшения состояния. В последние недели он был нестабильным, отмечали родственники. Накануне ему в очередной раз стало хуже, писателя снова перевели в реанимацию, но не смогли спасти. Проблемы со здоровьем начались в июле этого года. Писателя положили в больницу № 40 с подозрением на инсульт. Но врачей смутил кашель пациента, обследования на КТ, показало поражение легких и пневмонию. Крапивина три недели лечили от коронавируса. Хотя взятые у него тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. По словам родственников, 7 августа Крапивина выписали, но состояние было хуже, чем до госпитализации. Информация об этом вызвала общественный резонанс. За время нахождения Крапивина в больнице у близких возникали вопросы по поводу лечения писателя. В итоге ситуацию взял на контроль министр здравоохранения области. К делу подключились необходимые врачи — сосудистые хирурги. Повторно писателя госпитализировали 10 августа в ОКБ №1. Там ему сделали операцию на ноге. В медучреждении Владислав Петрович находился последние недели, за ним присматривали сыновья Павел и Алексей. Ему то становилось лучше, то состояние вновь ухудшалось. Как рассказал E1.RU Алексей, сын писателя, у Владислава Петровича обострились все диагнозы. Последние трое суток они с братом дежурили у отца в больнице. Состояние было плохое. Владислава Крапивина похоронят в четверг 3 сентября на Широкореченском кладбище.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. За свою жизнь он написал десятки приключенческих романов, повестей и рассказов для детей и подростков. В 1961 году Крапивин создал в Свердловске детский отряд «Каравелла», который существует до сих пор.