Следователи просят продлить арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до зимы

Тем временем на Дальнем востоке не утихают митинги и шествия в поддержку политика.

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой оставить Сергея Фургала под стражей до девятого декабря. Как передаёт агентство ТАСС, это ходатайство должно быть рассмотрено на заседании в четверг.

Бывшего губернатора задержали в начале июля. Фургала обвиняют в организации убийств партнёров по бизнесу, которые произошли еще до начала его политической карьеры, 16 лет назад. Тогда фигуранта дела также задерживали, но через какое-то время уголовное преследование предпринимателя было прекращено. Сейчас следствие утверждает, что соответствующее решение сотрудники правоохранительных органов приняли под влиянием самого Фургала.

Экс-губернатор в свою очередь вину не признаёт. В его причастность к убийствам также не верят и многие его избиратели. Жители Хабаровска до сих пор каждый день выходят на улицы с требованием освободить Фургала, отрыть заседания по его делу для общественности и перенести их из Москвы на Дальний восток.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что Сергею Фургалу также предлагали сделку со следствием, но он отказался, расценив происходящее как попытку оказать давление.