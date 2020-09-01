Россия не может начать расследование случившегося с Навальным, пока не станет ясно, что с ним произошло

Россия не может начать расследование случившегося с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, пока не станет ясно, что именно с ним произошло. Об этом сегодня на встрече в МГИМО, отвечая на вопросы студентов, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Семья и коллеги считают, что его отравили. Омские врачи не нашли следов яда в организме. Немецкие медики, которые лечат Навального сейчас, версию об отравлении подтвердили.

Что касается заявления российских властей, они стандартны для ситуации при попытке снять с себя подозрение. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман.

По его мнению, подобная линия поведения не снимает подозрения, а, наоборот, их укрепляет.

Произошедшее с Алексеем Навальным заставило вспомнить о других случаях отравления в новейшей российской истории, — пишет «Новая газета», которая посвятила один из своих материалов смерти Романа Цепова – в начале нулевых его называли «полномочным представителем президента в Северо-Западном округе». Подробнее об этом в программе «Рикошет». В 18:35 мы планируем связаться с автором публикации Максимом Леоновым.