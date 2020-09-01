Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания новым руководителем государства Джо Байдена, стране может грозить революция. Американский лидер назвал своего соперника по предстоящим выборам слабым человеком и обвинил демократов, в том числе Байдена, в поощрении массовых беспорядков.

В свою очередь, кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден сказал, что осуждает насилие на улицах американских городов и назвал их беззаконием.

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден осудил массовые протесты в стране. Он назвал творящееся на улицах беззаконием.

Тем временем оппонент Байдена Дональд Трамп заявил, что победа на выборах демократов может привести к революции.