В Белоруссии студенты отметили День знаний массовыми акциями протеста

ОМОН и милиция начали задержания.

Призывы к студентам белорусских вузов выходить на улицы 1 сентября накануне распространялись в социальных сетях. Там также предлагалось подписать студенческую петицию с требованием честных выборов и передать министру образования, сообщает издание Onliner.

Как отмечает белорусское издание «Наша Нива», первые задержания начались еще до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на нескольких площадях города. Там задержали не менее 12 человек.

В протестных акциях приняли участие студенты различных ВУЗов страны. Так, ОМОН оцепил здание Минского государственного лингвистического университета, где собирались протестующие. Тех, кто пытался прорвать оцепление, погрузили в три автобуса без номеров.

Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета, попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину»