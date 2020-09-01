Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане проходят сегодня в Северной Осетии

Они приурочены к шестнадцатой годовщине трагедии. В Северной Осетии, несмотря на призывы властей не рисковать здоровьем в связи с коронавирусом, к памятным акциям присоединилось большое количество людей. Об этом «Эху Москвы» рассказала председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

Дудиева напомнила, что памятные мероприятия будут продолжаться также завтра и послезавтра.

В Москве сегодня в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла панихида по погибшим в результате теракта. К памятнику жертвам трагедии в Беслане на Солянке люди приносили цветы.

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы три дня удерживали больше тысячи заложников в спортзале учебного заведения. Людям не давали воду и еду. В результате захвата заложников и последовавшего за ним штурма школы погибли 334 человека.

Многие из переживших Беслан до сих пор продолжают бороться за жизнь. Для лечения и реабилитации им постоянно нужны деньги. В их числа – Фатима Дзгоева, которой недавно исполнилось 26 лет. Ее историю сегодня напоминает «Новая газета».

Российские власти стараются не вспоминать об этой трагедии. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал историк Николай Сванидзе. По его словам, лишние раз это подтверждает перенос на 3 сентября празднования окончания Второй мировой войны.

Напомним, 3 сентября является официальным днем памяти жертв теракта в Беслане.