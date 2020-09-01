Напряженная ситуация с коронавирусом сегодня внесла коррективы в празднование Дня знаний

Во многих регионах торжества прошли по сокращенной программе. В Москве в большинстве школ линейки провели только для первоклассников.

В целом, родители московских школьников неоднозначно отнеслись к сокращенной праздничной программе. Об этом они говорили в интервью «Эху Москвы».

Тем временем, российские власти в очередной раз подчеркнули, что в ближайшее время не планируется массовый перевод детей на дистанционное обучение. Об этом, в том числе, говорил сегодня президент Владимир Путин во время всероссийского открытого урока, который проходил в формате видеоконференции.

Напомним, Роспотребнадзор разрешил школам возобновить учебный год в традиционном формате. При этом учебным заведениям рекомендовано немедленно отправлять домой учеников с плохим самочувствием.