Число заразившихся коронавирусом в России, согласно официальным данным, превысило миллион человек

Это следует из данных оперативного штаба. За последние сутки зарегистрировали 4 тысячи 729 заболевших. Не стоит пугаться этих цифр, ситуация не хуже, чем в других странах, — сказал «Эху Москвы» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Викулов подчеркнул, что Россия находится в лидерах по интенсивности выявления новых случаев.

Тем временем, американская медиакомпания BuzzFeed включила Россию в список стран, которые плохо справляются с коронавирусом. В списки государств с самым высоким уровнем заболеваемости наша страна оказалась наряду с Бразилией, Мексикой и Индией.

Реальное количество заразившихся коронавирусом и число смертей может быть в полтора раз выше, чем сообщает национальное министерство здравоохранения, пишет Базвид. – Портал цитирует высказывание российского медика, который уверен, что количество смертей от коронавивруса занижается, чтобы успокоить население. – Медицинские власти не считают причиной смерти КОВИД-19, если у умершего раньше было какое-то хроническое заболевание.

Среди стран, которые плохо справляются с пандемией, названы также Бразиия, Мексика и Индия, пишет Базфид, перевод сайта Инопресса. – Во всех этих странах власти поначалу преуменьшали серьезность кризиса, неумело реализовывали меры самоизоляции, а иногда и прибегали к магии, как премьер Индии, призвавший, цитата, « бить в кастрбюли», дабы создать кумулятивную вибрацию, подобно тибетским храмовым колокольчикам.

В мексиканском Акапулько жители продолжали ходить на свадьбы и прочие коллективные собрания, устраивать вечеринки, игнорируя меры ограничения.

В Индии ситуация с пандемией в следующему году угрожает перевалить за показатели в США и Бразилии и занять первое место по числу заболевших. В стране сегодня наименьшее в мире количество врачей на душу населения.

Американская система здравоохранения, которая тратит сегодня на здоровье граждан больше всего денег, также дает сбои, пишет издание Атлантик. — — Дорогое и неэффективное здравоохранение, а также расизм в системе Минздрава еще больше угрожает незащищенным слоям населения, пишет Базфид. – Медики заявляют, что из-за того, что на фоне призывов Дональда Трампа сократить количество тестов на КОВИД, которые якобы искажают картину заболеваемости, эпидемиологи беспокоятся, что многие случаи заражения могут остаться не зафиксированными.

За рубежом критикуют ситуацию с коронавирусом в России с целью представить свои методы борьбы с пандемией в выгодном свете, а наша страна демонстрирует серьезные успехи в борьбе с COVID-19, — сказал «Эху Москвы» первый зампред комитета Госдумы по здравоохранению Федот Тумусов.

Официальная российская статистика по коронавирусу выглядит неубедительно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

По его словам, ситуация демонстрирует, что здоровье и жизнь людей для российской власти ничего не значат.