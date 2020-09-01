Журналисты и общественные деятели подали в администрацию президента обращения в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты и общественные деятели подали в администрацию президента обращения в поддержку обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Как рассказала «МБХ медиа» член инициативной группы в поддержку Сафронова Александра Джорджевич, авторы обращения просят Путина взять на контроль дело Сафронова, и принять все возможные меры для восстановления справедливости. Также в заявлении указано, что преследование в отношении Сафронова осуществляется без доказательств его вины.