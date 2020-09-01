Эксперты ООН утверждают, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии на акциях протеста после выборов 9 августа. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором содержится ссылка на заявление, подписанное 13-тью экспертами. Ведомство подчеркивает, что судьба, по крайней мере шести задержанных, родственникам неизвестна.
2020-09-01T17:33:02+03:00
2020-09-01T17:33:02+03:00
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17:33, 01 сентября 2020
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