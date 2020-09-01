Бойцы ОМОНа задерживают в Минске, у стадиона «Динамо», студентов, вышедших на акцию протеста

Как передает ТАСС, около 300 студентов отделились от основной группы митингующих, к ним подъехали микроавтобусы с бойцами ОМОНа и силовики начали задержания. Ранее на улицы города вышли около двух тысяч студентов, они сформировали колонну, которая уже более четырех часов перемещается по центру Минска. Между тем, нескольких журналистов, включая корреспондента РИА Новости, задержали в Минске и везут в отделение милиции для проверки документов.
2020-09-01T17:31:28+03:00
2020-09-01T17:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 01 сентября 2020
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