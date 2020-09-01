Болгария приостановила расследование покушения на бизнесмена, который мог быть отравлен похожим на «Новичок» веществом

Болгария приостановила расследование покушения на бизнесмена, который мог быть отравлен похожим на «Новичок» нервно-паралитическим веществом. Речь идет о торговце оружием Емельяне Гебреве.

Покушение на Гебрева расследуется болгарской прокуратурой уже 5 лет. Причины, по которым она решила приостановить разбирательство, не называются, однако, по данным Радио Свобода, это может быть связано с отказом Москвы помогать следователям. В частности, сам Гебрев рассказал, что прокуратура ссылается на две статьи уголовно-процессуального кодекса, в которых говорится о необходимости доступа к подозреваемым либо об ожидании правовой помощи от других стран. Сам болгарский бизнесмен ранее выражал мнение, что расследование покушения на него намеренно тормозится. Между тем в Софии уверяют, что приостановка разбирательства не означает его завершения.

Ранее болгарская прокуратура пришла к выводу, что к отравлению Гебрева нервно-паралитическим веществом, похожим на «Новичок», могут быть причастны три россиянина. Это Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждениям расследовательской группы Bellingcat, под этими именами скрываются офицеры российской военной разведки. Один из них, настаивают расследователи, мог также участвовать в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Москва все обвинения в причастности к отравлению Гебрева отрицает.