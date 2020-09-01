Следователи ФСБ взяли у фигуранта дела о госизмене Ивана Сафронова образцы его голоса

«КоммерсантЪ» предполагает, что речь идет об экспертизе негласных прослушек разговоров советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей». Адвокат Сафронова Иван Павлов о сути назначенной экспертизы говорить отказался. Ранее газета писала, что ФСБ прослушивала телефонные переговоры, а Служба внешней разведки читала почтовую переписку журналиста.