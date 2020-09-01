Видеоблогер Андрей Пыж отказался от признания вины в незаконном сборе сведений, составляющих гостайну

Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Байтулина, которая сегодня посетила его в СИЗО «Лефортово». По ее словам, защита пока не стала обжаловать решение о мере пресечения. Завтра адвокат намерена отвезти заявление об отказе следователю. Блогер Андрей Пыж с российско-украинским гражданством известен своими репортажами с заброшенных объектов. По версии следствия, собранные материалы Пыж на флеш-накопителях перевез на Украину. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, а информация содержит гриф «секретно».
2020-09-01T17:03:42+03:00
2020-09-01T17:03:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2702299-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:03, 01 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
+ Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма о лидере группы «Кино» «Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого»»...