Видеоблогер Андрей Пыж отказался от признания вины в незаконном сборе сведений, составляющих гостайну

Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Байтулина, которая сегодня посетила его в СИЗО «Лефортово». По ее словам, защита пока не стала обжаловать решение о мере пресечения. Завтра адвокат намерена отвезти заявление об отказе следователю. Блогер Андрей Пыж с российско-украинским гражданством известен своими репортажами с заброшенных объектов. По версии следствия, собранные материалы Пыж на флеш-накопителях перевез на Украину. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом, а информация содержит гриф «секретно».