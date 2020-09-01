На счете ФБК заблокировали 30 млн рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина

На счете Фонда борьбы с коррупцией заблокировали 30,3 миллиона рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина. Эта сумма не списана, потому что такого количества денег у организации не было. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

«На счете старого ФБК не было 30 млн руб., и взыскивать невозможно того, чего нет. Поэтому эту сумму заблокировали», — сказал он.

Ситуации со счетами Алексея Навального и Любови Соболь аналогичные, и маловероятно, что с них взыщут эти суммы, добавил Иван Жданов.