Эксперт Викулов: Миллион инфицированных коронавирусом не стоит воспринимать как угрозу, оснований для тревоги нет

В России зафиксировано более миллиона инфицированных коронавирусом. Этот показатель не стоит воспринимать как угрозу, ситуация в стране похожа на общемировую, оснований для тревоги нет. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Несмотря на то, что цифра — миллион людей, у которых признаки COVID-19 найдены, стоит отметить, что около 40% людей имеют бессимптомные течения, у которых только положительные результаты анализов. Соответственно тяжелое течение только у 5% из общего числа — это порядка 50 тысяч человек. Даже миллион человек — это меньше 1% числа инфицированных. А те 50 тыс. людей они нуждаются в интенсивной терапии, но это не такая чудовищная критическая цифра с одной стороны. Надо отметить, что большое количество выздоравливают, и число тех кто выписываются, оно преобладают над теми, кто госпитализируется», — сказал он.

Г.Викулов также добавил, что Россия также находится в лидерах по интенсивности выявления случаев заражения.

«Несмотря на такое число инфицированных, у нас очень низкое текущая летальность. Мы относимся к странам с низкой летальностью. Московский регион показывает положительную динамику в целом по стране, но в некоторых регионах есть напряженная ситуация», — отметил он.

По словам эксперта, долгосрочных прогнозов при пандемии сделать невозможно, так как они не могут быть точными, однако «краткосрочный прогноз благоприятен».