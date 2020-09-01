Власти одного из районов Туркмении начали отправлять нарушителей масочного режима на сбор хлопка

Как передает радио «Свобода», первую группу отправили в поле 30 августа. От каждого задержанного требуют собрать не меньше 20 килограммов хлопка в день. Тех, кто отказывается от принудительных работ, обещают отправить в трудовые лагеря. Штраф за отсутствие масок в публичных местах введён в республике в начале августа. Он составляет 17 долларов по официальному курсу. Туркмения остаётся последней страной-членом ООН, в которой нет и не было ни одного заболевшего коронавирусом.