Общественный активист Алексей Сутуга скончался в НИИ им. Склифосовского

Как сообщает движение «Автономное действие», Сутуга был госпитализирован после нападения на него группы неизвестных. «Медиазона» сообщает, что 26 августа Мещанский районный суд арестовал четверых подозреваемых , но вины они не признают. В 2014 году Сутугу приговорили к трем годам и одному месяцу колонии из-за стычки с неонацистами в кафе «Сбарро». Он отбывал наказание в Иркутской области. «Мемориал» признал Сутугу политзаключенным.