Глава ФБК Иван Жданов подал в суд жалобу на бездействие СК по факту госпитализации Алексея Навального

По словам Жданова, 20 августа в СК было подано заявление о возбуждении Дела по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля по факту отравления Алексея Навального. До настоящего момента никакого ответа не получено, дело не возбуждено.