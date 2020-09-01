События на Украине в 2014, по словам Лукашенко, покажутся «цветочками» по сравнению с тем, что случится при оппозиции

События на Украине в 2014, по словам Лукашенко, покажутся «цветочками» по сравнению с тем, что случится в Белоруссии в случае прихода к власти оппозиции. Об этом, как передает Sputnik Беларусь, белорусский президент заявил на встрече с местными жителями в Барановичах. По его словам, страну в этом случае ждет настоящая «резня», а лично он не хочет, чтобы Белоруссию, как он выразился, «порезали на куски».