Белоруссия официально попросила реструктурировать госдолг перед Россией

Речь идет о 600 миллионах долларов. По сведениям «Интерфакс», уже на этой неделе вопрос обсудят премьер-министры двух стран. 27 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефенансировании кредита в один миллиард долларов, ранее выданного Минску.