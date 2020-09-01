В Беслане начались траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 1–3 сентября 2004 года

Тогда террористы напали на школу и взяли в заложники более 1 тыс. человек — детей, их родителей и учителей. Жертвами трагедии стали 334 человека, в т.ч. 186 детей. Поминальные мероприятия продлятся три дня и завершатся на мемориальном кладбище «Город ангелов».