В Москве в НИИ имени Склифосовского скончался участник анархистского и антифашистского движения Алексей Сутуга, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на движение «Автономное действие». В окружении активиста говорили, что Сутуга попал в реанимацию после конфликта в магазине. Его сильно избили четыре человека, несколько дней назад суд арестовал нападавших. В 2014 году Сутуга был приговорен к трем годам колонии после стычки с неонацистами. Правозащитный центр «Мемориал» тогда подчеркнул, что приговор вынесли на основании материалов сомнительной достоверности, и признал Сутугу политзаключенным.