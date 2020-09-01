В Москве в НИИ имени Склифосовского скончался участник анархистского и антифашистского движения Алексей Сутуга, — сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на движение «Автономное действие». В окружении активиста говорили, что Сутуга попал в реанимацию после конфликта в магазине. Его сильно избили четыре человека, несколько дней назад суд арестовал нападавших. В 2014 году Сутуга был приговорен к трем годам колонии после стычки с неонацистами. Правозащитный центр «Мемориал» тогда подчеркнул, что приговор вынесли на основании материалов сомнительной достоверности, и признал Сутугу политзаключенным.
2020-09-01T16:05:12+03:00
2020-09-01T16:05:12+03:00
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16:05, 01 сентября 2020
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