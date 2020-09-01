Петербургского председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена уволили из школы

Восемь лет он проработал в городском лицее №344.

Даниил Кен получил трудовую книжку с записью о расторжении договора из-за аморального поступка, который нельзя совместить с воспитанием детей. Сам Кен на странице в соцсети Фейсбук объяснил, что директор лицея и муниципальный депутат от «Единой России» Майя Шелюховская уволила его из-за постановления мирового суда об административной ответственности за побои. Канал «РБК» рассказывает, что дело завели после конфликта, который возник во время проверки одного из детских садов активистами петербургского штаба Навального. Кен обжаловал решение суда, оно ещё не вступило в законную силу, однако это не стало препятствием для увольнения учителя. Другим поводом стало уголовное дело о неуважении к суду. Его завели после того, как Кен прокомментировал решение судьи Анны Николаевой, которая сняла его с петербургских муниципальных выборов в прошлом году. Настоящей причиной увольнения глава городского «Альянса учителей» считает свою политическую деятельность.

В ближайшие дни Кен намерен обратиться в суд, чтобы признать незаконным решение администрации лицея.