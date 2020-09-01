В Белоруссии анонсировали возобновление транспортного сообщения с Россией

Москва эту информацию еще не подтвердила.

Чиновники различных ведомств России и Белоруссии договорились разработать план полного восстановления коммуникаций между странами. На сайте белорусского министерства транспорта сказано, что стороны уже подписали соответствующий протокол.

Когда именно государства снова разрешат регулярные рейсы в объявлении ведомства не уточняется. Там только отмечено, что возобновление транспортного сообщения будет происходить поэтапно. Также в министерстве добавили, что Роспотребнадзор уже оценил санитарные меры, принимаемые авиацией Белоруссии и признал их эффективными. В Москве в свою очередь это заявление еще не комментировали.

Авиационное и железнодорожное сообщение между странами было почти полностью приостановлено в конце марта. Это произошло из-за пандемии коронавируса. В минувшем июле министерство транспорта Белоруссии уже объявляло о том, что Россия согласилась восстановить регулярные рейсы в республику, тем не менее, этого так и не произошло.

Пока что Россия официально возобновило регулярное авиасообщение только с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией.