Председатель совета центра «Мемориал» считает гибель 333 заложников в Беслане результатом действий российских властей

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает гибель 333 заложников в Беслане результатом действий российских властей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В результате погибли 333 человека, из них 186 детей, причем большинство погибли при штурме от использования мощного оружия неизбирательного действия. Это трагедия, потому что, не назвав преступлением то, что было в Норд-осте, не сказав, что 125 человек погибших от воздействия газа – это не победа, силовики с теми же самыми приемами приступили к штурму школы в Беслане. Результат – страшные жертвы. Результат демонстрации того, что государство готово пойти на любые потери своего населения, но не на переговоры с террористами. Разумеется, это день памяти, это день скорби, это не подлежит забвению», — сказал он.

А.Черкасов добавил, что теракт в Беслане нельзя рассматривать вне контекста чеченских войн. По его мнению, именно действия российских силовиков за пределами Чечни создали предпосылки для этой трагедии.

Захват заложников в школе номер 1 в Беслане в 2004 году унес жизни 333 человек, включая 186 детей. Сегодня в Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта.