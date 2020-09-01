Федот Тумусов: Несмотря на критику Запада, Россия достойно справляется с пандемией коронавируса

Несмотря на критику западных СМИ, Россия достойно справляется с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по здравоохранению Федот Тумусов.

«На самом деле меры, принятые руководством страны, когда это все только началось, дали свой результат. У нас не было кризиса системы медицины, все протекало постепенно. Конечно, были проблемы со средствами индивидуальной защиты, теперь их нету, были проблемы с технологией лечения, с конкретными лекарствами, они тоже решены. Сейчас решена проблема в вакциной. Тоже критикуют, потому что это огромный рынок. Все, что можно было сделать, руководством страны было сделано. И система здравоохранения в целом достойно проходит это серьезное испытание пандемией», — сказал он.

Ф.Тумусов назвал нынешние показатели заболевания коронавирусом в России «хорошей динамикой».

«Динамика хорошая, мы помним, какие были цифры в апреле-мае. Сейчас, в Москве по крайней мере, это в десяток раз меньше. Но у нас трана большая, распространение этой пандемии, оно тихо, мирно, но идет. В целом, мы справились с этой угрозой, в других странах, не будем показывать пальцами, это до сих пор не сделали», — заключил он.