Жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ по делу о реабилитации нацизма

По версии следствия, Даниил Симанов загрузил на сайт акции «Бессмертный полк», приуроченный ко Дню Победы, фотографию генерала Андрея Власова, чтобы затем этот снимок показали среди изображений ветеранов Великой Отечественной войны. Симанов сказал, что сделал это в шутку, признал свою вину и добился рассмотрения дела в особом порядке. Напомню, советский военачальник Андрей Власов в годы Великой Отечественной войны был захвачен в плен и перешел на сторону Третьего рейха. После окончания войны его обвинили в госизмене и казнили.