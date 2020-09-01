Следствие просит продлить арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее ходатайство, поступившее в Басманный суд. Фургала задержали в начале июля. Его обвинили в организации убийств в начале двухтысячных годов и сняли с должности. Вину фигурант дела не признает. Сегодня жители Хабаровска пятьдесят третий день подряд вышли на митинг в поддержку Фургала.