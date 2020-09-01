Минтранс Белоруссии: Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, — передает агентство БелТА со ссылкой на Минтранс республики. При этом конкретные даты пока не называются. Россия закрыла границы в марте. В августе наша страна возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. С конца июля Москва и Минск ведут переговоры о возобновлении полетов между двумя странами.
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