Минтранс Белоруссии: Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения, — передает агентство БелТА со ссылкой на Минтранс республики. При этом конкретные даты пока не называются. Россия закрыла границы в марте. В августе наша страна возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. С конца июля Москва и Минск ведут переговоры о возобновлении полетов между двумя странами.