Пассажиры" Пулково" пожаловались на многочасовую очередь, в которой приходится стоять, чтобы сдать тест на коронавирус

В Петербурге пассажиры аэропорта «Пулково» пожаловались на многочасовую очередь, в которой приходится стоять, чтобы сдать тест на коронавирус. Его обязаны сделать все граждане России, которые вернулись из-за рубежа.

Пассажиры, которые прилетели на родину, без всякой социальной дистанции стоят в тесном коридоре, который ведёт к здравпункту аэропорта «Пулково». Фотографии публикует портал «Фонтанка-ру». Люди хотят сделать тест на коронавирус, потому что результаты анализа должны быть готовы через трое суток после прилёта. Как пояснили в петербургском управлении Роспотребнадзора, клиники выдают справку через 48 часов после анализа, то есть у пассажира есть только сутки, чтобы найти пункт и сдать тест. При этом у транзитных пассажиров, которые продолжают полёт из «Пулково», время для того, чтобы получить результат исследования считают с момента пересечения границы. Таким образом здравпункт в петербургском аэропорту для них может быть единственным местом, где граждане России могут сделать необходимый анализ. В администрации аэровокзала «Пулково» пообещали перенести пункт для тестов в другую зону, и увеличить количество работников.

Тем, кто по возвращению на родину не сдаст тест на коронавирус в течение трех дней, грозит штраф до сорока тысяч рублей.