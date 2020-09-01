В Северной Осетии и Москве сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане

Это 16-ая годовщина трагедии. В Беслане траурные мероприятия продлятся три дня. В Москве сегодня в храме Рождества Пресвятой Богородицы отслужили панихиду по погибшим. К памятнику жертвам трагедии в Беслане на Солянке сегодня возлагают цветы. Российские власти стараются не вспоминать о трагедии в Беслане. Такое мнение в интервью «Эху» высказал историк Николай Сванидзе. Он считает, что лишний раз это подтверждает перенос празднования окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

Теракт в бесланской школе произошел 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы больше тысячи заложников. Людей насильно удерживали три дня, не давая им есть и пить. Жертвами теракта стали 334 человека.