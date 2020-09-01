В российских школах на фоне пандемии по сокращенной программе провели День знаний

Роспотребнадзор объявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к обычному формату обучения, но привычную школьную жизнь нужно изменить – за каждым классом закрепить свой кабинет, детям измерять температуру, чаще проводить уборку, при малейшем недомогании отправлять учеников домой. Многие столичные школы сократили сегодня торжественные мероприятия до минимума. Сегодняшний День знаний стал для детей более волнительным, чем обычно, — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник сегодня побывал в школе №2097, чтобы поздравить учеников.