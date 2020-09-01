Минтранс Белоруссии: Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения, — передает РБК со ссылкой на Минтранс Белоруссии. В ведомстве уточнили, что решение об этом было принято в ходе прошедших в Москве переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб. В министерстве транспорта сказали, что был выработан план по возобновлению воздушного сообщения. Конкретные даты пока не называются. Комментариев со стороны российский властей на этот счет пока нет.