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15:01, 01 сентября 2020

Минтранс Белоруссии: Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения, — передает РБК со ссылкой на Минтранс Белоруссии. В ведомстве уточнили, что решение об этом было принято в ходе прошедших в Москве переговоров представителей санитарно-эпидемиологических служб. В министерстве транспорта сказали, что был выработан план по возобновлению воздушного сообщения. Конкретные даты пока не называются. Комментариев со стороны российский властей на этот счет пока нет.



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