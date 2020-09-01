Российские власти стыдятся уделять достаточно внимания памяти трагедии в Беслане – Сванидзе

Российские власти стыдятся уделять достаточно внимания памяти трагедии в Беслане. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Николай Сванидзе.

«На мой взгляд, ее помнят в Беслане, но в остальной России ее помнят недостаточно и люди, и, прежде всего, власти. И это отражается в очень слабых упоминаниях в средствах массовой информации. Такое впечатление, что Беслан неприятно вспоминать не только потому что это огромная трагедия, но и потому что власть повела себя там не так, чтобы удалось спасти людей. В конечном счете, гибель огромного количества детей – это всегда вина тех, кто пытается их спасти», — сказал он.

Н.Сванидзе добавил, что перенос даты окончания Второй мировой войны может быть связан с попыткой заслонить неприятную годовщину.

Такая мысль возникает, потому что никаких оснований переносить дату окончания Второй мировой войны со второго сентября на третье нет. Второго сентября был подписан мир, а 3 сентября ничего не было, никаких оснований для переноса нет. Поэтому, естественно, возникает мысль, что это сделано для того, чтобы каким-то образом замазать убрать в тень трагическую годовщину Беслана. Во всяком случае, так это выглядит", — заключил он.

Захват заложников в школе номер 1 в Беслане в 2004 году унес жизни 334 человек, включая 186 детей. Сегодня в Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта.