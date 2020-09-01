Автор проекта по деанонимизации полицейских Александр Литреев сообщил, что уехал из страны

IT-специалист рассказал сайту Znak.com, что еще в мае, несмотря на закрытые границы, сумел переехать в Эстонию благодаря помощи эстонских дипломатов. Литреев добавил, что последние два года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом. Александр Литреев известен, как создатель приложения «Красная кнопка» для оповещения правозащитников о незаконном задержании участников митингов. Он также запустил проект «Русский слон» по деанонимизации силовиков, которые превышают полномочия. В начале года на Литреева завели два уголовных дела о неуведомлении о наличии второго гражданства и о приобретении наркотиков. Сначала он находился в СИЗО. После того, как меру пресечения смягчили, а затем отменили, IT-специалист уехал.