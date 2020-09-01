Из Высшей школы экономики уволился доктор филологических наук, профессор Гасан Гусейнов. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что закончился его контракт с вузом. Гусейнов преподавал на факультете филологии с 2012 года. В прошлом году он оказался в центре скандала после того, как назвал русский язык убогим и клоачным в своей публикации на странице в Фейсбуке. Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как его используют. Тем не менее, высказывание профессора вызвало широкий резонанс.
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