Из Высшей школы экономики уволился доктор филологических наук, профессор Гасан Гусейнов. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что закончился его контракт с вузом. Гусейнов преподавал на факультете филологии с 2012 года. В прошлом году он оказался в центре скандала после того, как назвал русский язык убогим и клоачным в своей публикации на странице в Фейсбуке. Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как его используют. Тем не менее, высказывание профессора вызвало широкий резонанс.