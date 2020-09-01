Студенты вышли на акции протеста в центр Минска. Таким образом, учащиеся вузов, не согласные с результатами президентских выборов, решили отметить 1 сентября. Студенты организовали пикеты около своих университетов, некоторые направились в центр на площадь Победы. Там путь протестующим преградил ОМОН, начались задержания.