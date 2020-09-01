Арбитражный суд Башкортостана арестовал акции «Башкирской содовой компании»

Ранее исковое заявление направил первый заместитель генерального прокурора России с требованием вернуть незаконно приватизированную долю государства и зачислить акции на счет Росимущества. В результате прокурорской проверки было установлено, что отъем акций Башкортостана был проведен незаконно и «против воли Российской Федерации».

Вчера, 31 августа, Арбитражный суд республики удовлетворил это заявление и наложил арест на акции АО «Башкирская содовая компания», которые находятся во владении акционерных обществ «Региональный фонд», «Башкирская химия», «Реестр» и торгового дома «Башкирская химия», сообщает пресс-служба суда. Определение вступило в силу с момента принятия: теперь изменения в реестр акционеров БСК вносить запрещено.

Глава республики Радий Хабиров накануне заявил, что правительство региона требует возврата акций в собственность Республики Башкортостан, а не федерального ведомства. Он также добавил, что региону нанесен финансовый ущерб в размере 34 миллиардов рублей и заявил о требовании его возмещения.