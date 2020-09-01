Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило один миллион человек

По числу новых выявленных фактов заражения вновь лидирует Москва.



За сутки в России зарегистрировали более 4700 новых случаев COVID-19. Что на пол процента меньше, чем днем ранее. На первом месте по числу вновь выявленных больных продолжает оставаться Москва. За сутки в столице вновь зафиксировано более 600-т заболевших. Следом в списке регионов идут Санкт-Петербург и Подмосковье. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в России за все время пандемии превысило один миллион человек, сообщили в оперштабе. За это время погибли более 17 тысяч человек , 815 тысяч вылечились.



Среди наиболее подверженных коронавирусу стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место. Вслед за Индией, Бразилией и США, где зафиксировано более шести миллионов инфицированных.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25 миллионов, как минимум 846 тысяч из них умерли.